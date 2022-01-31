Euro
15,10
0.00%
Dolar
13,45
0.00%
Altın
777,84
0.00%
Borsa
2003
1.00%
Bitcoin
519.375
1.07%
BTXN Coin
30.30
-9.00%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Açık 4 C

    ABD'de Moderna'nın Kovid-19 aşısına tam onay verildi

    ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın Kovid-19 aşısının kullanımına tam onay verdiğini duyurdu.
    • AA
    • 31.01.2022 - 21:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de Moderna'nın Kovid-19 aşısına tam onay verildi

    FDA’dan yapılan açıklamada, Moderna'nın Kovid-19 aşısı üretim süreciyle ilgili tüm incelemelerin yapıldığı belirtilerek, "Halk, bu aşının FDA'nın katı bilimsel standartlarına uygun olarak onaylandığından emin olabilir." ifadesi kullanıldı.

    MODERNA'YA TAM ONAY

    Massachusetts eyaleti merkezli Moderna şirketinden yapılan açıklamada da tam onaylı Kovid-19 aşısının bundan sonra Spikevax markası altında pazarlanacağı kaydedildi.

    ABD Hastalık Koruma ve Önleme Merkezleri (CDC) kayıtlarına göre, ülkede şu ana kadar 204 milyondan fazla kişiye Moderna aşısı uygulandı.​​​​​​​

    FDA, Moderna’nın geliştirdiği Kovid-19 aşısı için Aralık 2020’de acil kullanım onayı vermişti.

    ABD de Moderna nın Kovid-19 aşısına tam onay verildi #1


    Görüş Bildir