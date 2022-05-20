ABD'de müşteriler arasında bebek maması tartışması

Raflardaki bebek mamalarını alışveriş arabasına dolduran müşteri, diğer müşterinin tepkisini çekti.

ABD'de mağazalar, yeterli bebek mamasını barındırma konusunda zorluk çekiyor.

Ülkedeki medya, bebek maması kıtlığı nedeniyle 26 eyaletin arz konusunda zor günler geçirdiğini yazmış, mevcut talebin karşılanması noktasında yetersizliğin ortaya çıktığını belirtmişti.

Arabasını bebek mamasıyla doldurdu

Massachusetts eyaletindeki bir markette kayıtlara geçen görüntüde, iki müşteri arasında bebek maması tartışması yaşandı.

Müşterilerden biri, raflardaki tüm bebek mamasını alışveriş arabasına doldururken, diğeri ise oluşan tabloya tepki gösterdi.

"Şuna bakın, raflara bakın"

"Rafları silip süpürdün" şeklinde tepkisini dile getiren kadın, yaşananları kayıt altına aldığı videoda, "Bütün arabayı doldurdun. Şuna bakın, raflara bakın." diye konuştu.

"Bebeğimin ihtiyacı var" karşılığını alan kızgın müşteri, "Bebeğim için benim de ihtiyaç duyduğumu düşünmüyor musun?" diye sordu.

"Tüm mamaları tek seferde alıyorsun"

Mama kıtlığının nedeninin bu gibi davranışlardan kaynaklandığını belirten eli boş müşteri, "Gelip tüm mamaları tek seferde alıyorsun. Stok yaptığın için bugün mamaya ihtiyacı olan çocuklar buna erişemeyecek." ifadelerini kullandı.

Aynı müşteri, "Bu, senin için sorun değil, değil mi?" derken, arabasını bebek mamasıyla dolduran müşteri oradan ayrıldı.