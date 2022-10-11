ABD'de navigasyonu takip etti, köprüden aşağı uçtu

Navigasyonu takip ederken yıkılan köprü yoluna giren Phil Paxson, köprüden aşağı uçarak hayatını kaybetti.

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletine bağlı Hickory’de 2 çocuk babası Phil Paxson, kıznın doğumgünü partisinin ardından çıktığı yolda navigasyonu takip ederek ilerlemeye başladı.

Yol, 2013 yılında sular altında kalan köprüye çıktı.

Navigasyon, yıkılmasına rağmen önünde uyarı levhası olmayan bir köprüye sokunca kaza meydana geldi.

Köprüden aşağı düşen Phil Paxson, kıznın 9’uncu doğum gününden dönerken yaşama veda etti.

Aracı saatler sonra bulundu

Polisler, WSCOTV'ye yaptıkları açıklamada, Paxson'un saat 23.00'te köprüden uçtuğunu ama aracının sabah saat 09.45 sularında bulunduğunu söyledi.

“Birileri bu bölgeye bir tür bariyer veya barikat kurmalıydı”

Yetkili Brian Black, "Birileri bu bölgeye bir tür bariyer veya barikat kurmalıydı. Burası özel mülk. Eyalet korumasında değil." açıklamasında bulundu.

Otoyol Devriyesi, daha önce yolun ve köprünün eyaletin yetkisi altında veya Hickory şehir sınırları içinde olmadığını söyledi.

Daha önce yola yerleştirilen bariyerler tahrip edilmiş ve kaldırılmıştı.

“Kimse sorumluluk almak istemedi”

Paxson'ın eşi Alicia Paxson ise önceki günlerde WSCOTV'ye verdiği demeçte, "Öyle görünüyor ki küçücük bir tedbir hayatını kurtarabilirdi. Kimse sorumluluk almak istemedi. 9 yıldan uzun süredir bu nasıl böyle olabildi, anlamıyorum." ifadelerini kullandı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.