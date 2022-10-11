Petrol
96.02
-0.18%
Euro
18.019
-0.06%
Dolar
18.5823
0.03%
Altın
997
0.03%
Borsa
3582
0.00%
Bitcoin
358.829
-1.66%
BTXN Coin
8.04
-11.55%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 16 C

    ABD'de navigasyonu takip etti, köprüden aşağı uçtu

    Navigasyonu takip ederken yıkılan köprü yoluna giren Phil Paxson, köprüden aşağı uçarak hayatını kaybetti.
    • 11.10.2022 - 09:30
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 09:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de navigasyonu takip etti, köprüden aşağı uçtu

    ABD’nin Kuzey Carolina eyaletine bağlı Hickory’de 2 çocuk babası Phil Paxson, kıznın doğumgünü partisinin ardından çıktığı yolda navigasyonu takip ederek ilerlemeye başladı.

    Yol, 2013 yılında sular altında kalan köprüye çıktı.

    Navigasyon, yıkılmasına rağmen önünde uyarı levhası olmayan bir köprüye sokunca kaza meydana geldi.

    Köprüden aşağı düşen Phil Paxson, kıznın 9’uncu doğum gününden dönerken yaşama veda etti.

    Aracı saatler sonra bulundu

    Polisler, WSCOTV'ye yaptıkları açıklamada, Paxson'un saat 23.00'te köprüden uçtuğunu ama aracının sabah saat 09.45 sularında bulunduğunu söyledi.

    ABD de navigasyonu takip etti, köprüden aşağı uçtu #1

    “Birileri bu bölgeye bir tür bariyer veya barikat kurmalıydı”

    Yetkili Brian Black, "Birileri bu bölgeye bir tür bariyer veya barikat kurmalıydı. Burası özel mülk. Eyalet korumasında değil." açıklamasında bulundu.

    Otoyol Devriyesi, daha önce yolun ve köprünün eyaletin yetkisi altında veya Hickory şehir sınırları içinde olmadığını söyledi.

    Daha önce yola yerleştirilen bariyerler tahrip edilmiş ve kaldırılmıştı.

    “Kimse sorumluluk almak istemedi”

    Paxson'ın eşi Alicia Paxson ise önceki günlerde WSCOTV'ye verdiği demeçte, "Öyle görünüyor ki küçücük bir tedbir hayatını kurtarabilirdi. Kimse sorumluluk almak istemedi. 9 yıldan uzun süredir bu nasıl böyle olabildi, anlamıyorum." ifadelerini kullandı.

    Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    ABD de navigasyonu takip etti, köprüden aşağı uçtu #2


    Kripto Milyoneri Türk Kadını Banu'nun sırrı nedir?
    Advertorial

    Kripto Milyoneri Türk Kadını Banu'nun sırrı nedir?

    Gönül Dağı 72. bölüm fragmanı: Asuman ve Ramazan kimi kaybetti?
    Medya

    Gönül Dağı 72. bölüm fragmanı: Asuman ve Ramazan kimi kaybetti?

    Zonguldak'ta istiridye mantarı tezgahlarda yerini aldı
    Ekonomi

    Zonguldak'ta istiridye mantarı tezgahlarda yerini aldı

    Görüş Bildir