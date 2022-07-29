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    ABD'de hırsız ile polisin nefes kesen kovalamacası

    Kaliforniya'da çaldığı minibüsle trafiği birbirine katan hırsız, nefes kesen kovalamacanın ardından yakalandı.
    • 29.07.2022 - 02:18
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 02:29
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    ABD'de hırsız ile polisin nefes kesen kovalamacası

    ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Riverside şehrinde 25 Temmuz’da bir hırsız çaldığı minibüsle polisten kaçarken trafiği birbirine kattı.

    Nefes kesen kovalamaca, polis helikopteri tarafından anbean kayıt altına alınırken, hırsız çaldığı minibüsle trafikteki birçok araca zarar verdi.

    İki evde hırsızlık yaptı, kargo minibüsünü çaldı

    İHA'nın aktardığında göre; Riverside polisi tarafından yapılan açıklamada, birbirine yakın iki evde hırsızlık olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden ekiplerin zanlının bir kargo minibüsünü çalarak kaçtığını tespit ettiği ifade edildi.

    ABD'de nefes kesen hırsız - polis kovalamacası - VİDEO

    Polis kovalamacasında duvarı aşamadı, teslim oldu

    Polis ekiplerinin kargo şirketi çalışanının yardımıyla GPS üzerinden minibüsün yerini tespit ettiği ve peşine düştüğü aktarıldı. Kovalamaca sırasında polisin dur ihtarına uymayarak trafikteki araçlara kasıtlı olarak çarpıp refüjden karşı şeride geçen zanlının, daha fazla ilerleyemeyince yaya olarak kaçmaya başladığı ancak yüksek duvarı aşamadığı için güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

    ABD de hırsız ile polisin nefes kesen kovalamacası #1

    Tecavüzden hırsızlığa birçok sabıkası var

    Yetkililer, 32 yaşındaki zanlının Las Vegas’ta yaşayan Quintin Jarnall Larks olduğunu açıkladı. Zanlının cinayete teşebbüs, haneye tecavüz, araç hırsızlığı, silahlı saldırı, polisten kaçma ve uyuşturucu maddenin etkisi altında araç kullanarak yaralanmaya neden olmak suçlarından 1 milyon dolar kefalet bedeliyle tutuklandığı bildirildi.

    ABD de hırsız ile polisin nefes kesen kovalamacası #2

    ABD de hırsız ile polisin nefes kesen kovalamacası #3


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