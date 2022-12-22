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    ABD'de 'nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası bekleniyor

    ABD'de 'nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası bekleniyor

    Noel tatiline hazırlanan ABD'de ulusal ve yerel hava raporlama kurumları, "nesilde bir kez görülebilecek" şiddette soğuk ve karlı hava şartları konusunda uyarıda bulundu.
    • 22.12.2022 - 07:26
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    ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NOAA), ülkenin bazı bölgelerinde son 40 yıldır yaşanmamış soğuk hava şartlarının yaklaştığını belirterek Noel tatili için seyahat planlayanları uyardı.

    "Nesilde bir kez görülebilecek" fırtına

    AA'nın haberine göre; NOAA, "nesilde bir kez görülecek" kadar nadir karşılaşılan büyük bir kar fırtınası ve soğuk hava dalgasının neredeyse ABD'nin tüm eyaletlerini etkisi altına alacağını kaydetti.

    ABD de nesilde bir kez görülebilecek kar fırtınası bekleniyor #1

    "Seyahatler imkansız ve hayati tehlile olabilir"

    Hava durumu servisi, yılın en yoğun seyahat planlarının yapıldığı dönemde, "Yoğun kar yağışının, seyahatleri çok zor veya imkansız hale getirebileceğini ve hayati tehlike oluşturabileceğini" işaret etti.

    ABD de nesilde bir kez görülebilecek kar fırtınası bekleniyor #2

    Birçok uçak seferi iptal edildi

    Yaklaşan kötü hava şartları nedeniyle United, American ve Delta Havayolları gibi firmalar da ülke genelinde onlarca destinasyona yapılacak uçuşları iptal ettiğini açıkladı.

    ABD de nesilde bir kez görülebilecek kar fırtınası bekleniyor #3

    Kategori 3 şiddetinde olacak

    Ayrıca, soğuk havanın etkisiyle oluşacak fırtınanın, ülkenin Kanada sınırındaki Great Lakes bölgesinde Kategori 3 şiddetinde kasırganın basıncına eşdeğer olacağı bilgisi paylaşıldı.

    ABD de nesilde bir kez görülebilecek kar fırtınası bekleniyor #4

    Meksika sınırına kadar uzanacak

    NOAA'nın verilerine göre, soğuk hava şartları Teksas-Meksika sınırına kadar uzanacağı öngörülürken Noel haftası boyunca devam edecek fırtına ve kar yağışından ülkenin en çok orta-batı bölümü etkilenecek.

    ABD de nesilde bir kez görülebilecek kar fırtınası bekleniyor #5

    ABD de nesilde bir kez görülebilecek kar fırtınası bekleniyor #6


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