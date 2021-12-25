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    ABD'de Noel tatilinde koronavirüs nedeniyle 1600'den fazla uçak seferi iptal

    Omicron varyantına bağlı artışa geçen vakalar nedeniyle Noel tatilinde 1600'den fazla uçak seferi uçuş programından kaldırıldı.
    • AA
    • 25.12.2021 - 22:59
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    ABD'de Noel tatilinde koronavirüs nedeniyle 1600'den fazla uçak seferi iptal

    Uçuş verilerini derleyen Flightaware.com sitesine göre, salgının havayolları çalışanlarını etkilemesi nedeniyle sefer iptalleri yapıldı.

    YOLCULAR ZOR DURUMDA KALDI

    İptal edilen uçak seferleri, Noel tatiline gitmek için havalimanlarını dolduran Amerikalıları zor durumda bıraktı.

    5 BİNDEN FAZLA SEFER İPTAL EDİLDİ

    Dünya genelinde ise yine Kovid-19 salgınına bağlı olarak cumadan pazar gününe 5 bin 400'den fazla uçuş iptal edildi.

    Noel tatili zamanı, yıl içinde en fazla seyahat edilen, en yoğun dönemi oluşturuyor.

    ABD de Noel tatilinde koronavirüs nedeniyle 1600 den fazla uçak seferi iptal #1

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