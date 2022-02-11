ABD'de nüfusun yarısından fazlası artık seçimlere güvenmiyor

CNN tarafından yapılan ankete katılanların yüzde 50'si, seçim sonuçlarının değiştirilebileceğine inandığını söyledi.

AMERİKA'DA YÜZDE 56'LIK KESİM, SEÇİMLERE GÜVENMİYOR

Demokratların yüzde 56'sı, Cumhuriyetçilerin ise yüzde 48'i seçim sonuçlarının tersine çevrilme ihtimali olduğunu düşünürken, ankete katılanların yüzde 56'sı seçimlere güveninin azaldığını ve sonuçlara güvenmediğini belirtti.

YÜZDE 76, KONGRE BASKINI SORUŞTURMASINI ADİL GÖRÜYOR

Demokratların yüzde 76'sı, 6 Ocak Kongre baskını soruşturmasının adil olduğuna inanırken, Cumhuriyetçilerin yüzde 67'si soruşturmayı eski ABD Başkanı Donald Trump'ı suçlamaya yönelik tek taraflı bir çaba olarak görüyor.

BİDEN'IN SEÇİMLERİ KAZANDIĞINA İNANMAYAN KESİM YÜZDE 70

Cumhuriyetçilerin yüzde 70'i, ABD Başkanı Joe Biden'ın seçimleri kazandığına inanmıyor.