ABD’de oda arkadaşının cesedini aylarca sakladı

Oda arkadaşının cesedini sosyal güvenlik ödeneklerini alabilmek için 6 ay boyunca çöp tenekesinde saklayan kadın gözaltına alındı.

ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan 48 yaşındaki Michelle Haney'in oda arkadaşı Jon Leonard, temmuz ayında yaşamını yitirdi.

Haney ise arkadaşı Leonard'ın cesedini 3 ay boyunca bir dolapta sakladı.

KOMŞUSUNUN ÇÖP TENEKESİNE BIRAKTI

Haney daha sonra geri gelip alacağını söyleyerek cesedi komşusunun çöp tenekesine bıraktı. İki ay boyunca Haney'in geri gelmemesinden şüphelenen komşular ise çöp tenekesindeki cesedi fark etti.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ortaya çıkmasıyla gözaltına alınan Haney'in, Leonard’a ait sosyal güvenlik ödeneklerini almak için cesedi sakladığı belirtildi.

Haney, Manatee Polis Ofisi’ne verdiği ifadede evlerinde Leonard’ı ölü bulduğunu ancak polisi aramak yerine saklamaya karar verdiğini belirtti.

ÖLÜM SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Leonard'ın nasıl öldüğü araştırılırken, insan vücudunu kötüye kullanmakla suçlanılan Haney için ek suçlamalar da bekleniyor.