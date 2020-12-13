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- ABD’de oda arkadaşının cesedini aylarca sakladı
ABD’de oda arkadaşının cesedini aylarca sakladı
- DHA
- 13.12.2020 - 15:46
ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan 48 yaşındaki Michelle Haney'in oda arkadaşı Jon Leonard, temmuz ayında yaşamını yitirdi.
Haney ise arkadaşı Leonard'ın cesedini 3 ay boyunca bir dolapta sakladı.
KOMŞUSUNUN ÇÖP TENEKESİNE BIRAKTI
Haney daha sonra geri gelip alacağını söyleyerek cesedi komşusunun çöp tenekesine bıraktı. İki ay boyunca Haney'in geri gelmemesinden şüphelenen komşular ise çöp tenekesindeki cesedi fark etti.
GÖZALTINA ALINDI
Olayın ortaya çıkmasıyla gözaltına alınan Haney'in, Leonard’a ait sosyal güvenlik ödeneklerini almak için cesedi sakladığı belirtildi.
Haney, Manatee Polis Ofisi’ne verdiği ifadede evlerinde Leonard’ı ölü bulduğunu ancak polisi aramak yerine saklamaya karar verdiğini belirtti.
ÖLÜM SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR
Leonard'ın nasıl öldüğü araştırılırken, insan vücudunu kötüye kullanmakla suçlanılan Haney için ek suçlamalar da bekleniyor.