ABD’de oğlunun ölümüne neden olan vegan anneye ömür boyu hapis

ABD’de oğlunun ölümüne neden olan vegan anneye ömür boyu hapis

18 aylık oğlunun yetersiz beslenmesi nedeniyle cinayetten hüküm giyen anne, ömür boyu hapse mahkum edildi. Kendisi vegan olan ve çocuklarını da bu şekilde besleyen anne, 6 suçtan suçlu bulundu.

ABD’de yaşayan ve katı bir vegan diyeti uygulayan 39 yaşındaki Sheila O'Leary'nin 18 aylık oğlu, yetersiz beslenmeden dolayı öldü...

Cinayetten hüküm giyen Sheila O'Leary hakkında geçen Haziran ayında "birinci derece cinayet", "ağırlaştırılmış çocuk istismarı", "ağırlaştırılmış adam öldürme", "çocuk istismarı" ve "iki çocuk ihmali" suçlarından dava açıldı.

Karar okunurken tepki bile vermedi

Daha önce 4 kez O’Leary’nin cezası son görülen duruşmada açıklandı.

Kendisi vegan olan ve çocuklarını da bu şekilde besleyen anne, ömür boyu hapse mahkum edildi.



O’Leary’nin yargıcın hakkındaki kararı okurken hiçbir duygu göstermemesi dikkat çekerken, açıklama yapmak istemediğini söyledi.

Sadece çiğ meyve ve sebze yedi

Bununla birlikte, O’Leary’nin eşi Ryan Patrick O'Leary, aynı suçlamalarla yargılanmayı beklerken şu anda hapiste tutuklu yargılanıyor.

Yetkililer, Florida’da yaşayan çiftin sadece çiğ meyve ve sebze yediğini belirtti.

Bir haftadır beslenmedi

Bir polis raporuna göre; Ezra O'leary adlı 18 aylık erkek çocuk, 17 kiloydu ve Eylül 2019'da öldüğünde 7 aylık bir bebek büyüklüğündeydi.

Adli tıp doktorları, Ezra'nın öldüğü sırada bir haftadır beslenmediğini tespit etti.

Aşırı ihmale maruz kaldılar

Polisler, ayrıca çiftin yetersiz beslenen 3 ve 5 yaşlarında iki çocuğu daha olduğunu açıkladı.

Florida eyalet savcısı Amira Fox, iki çocuğun da 'aşırı ihmale' maruz kaldığını söyledi.

Nefesi kesilince 911'i aradılar

Diğer taraftan, mahkeme tutanaklarına göre Sheila ve Ryan çifti, olay günü Ezra'nın nefesinin kesilmesi üzerine 911'i aradı.

Eve gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

2019 yılında cinayetle suçlandılar

Ayrıca çiftin daha büyük olan üç çocuğu da incelendi.

Çift, Ezra'nın ölüm nedeninin açıklanmasının ardından Aralık 2019'da cinayetle suçlandı.

“Birinin dişleri neredeyse simsiyahtı”

Florida Eyalet Savcısı Yardımcısı Sara Miller, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Annesi, çocuğun çığlıklarını görmezden gelmeyi seçti. Ne kadar zayıf olduğunu anlamanız için onu tartmanıza ihtiyacınız yoktu. Çiftin, ayrıca ciddi şekilde yetersiz beslenen üç yaşında ve beş yaşında bir çocuğu daha vardı. Çocukların derileri sarıydı ve birinin dişleri neredeyse simsiyahtı.” dedi.

Çocuklarını, mango ve avokado ile besledi

Öte yandan yetkililer, O'Leary nin önceki bir ilişkisinden 11 yaşında bir kızı daha bulunduğunu ve onun da diğer 3 kardeşi gibi yetersiz beslendiğinin anlaşılmasının ardından biyolojik babasına teslim edildiğini bildirdi.

Çocukların ayrıca, anneleri tarafından çoğunlukla mango, muz, avokado ve rambutandan oluşan bir diyetle beslendiği belirtildi.