ABD'de öğrencisinin vurduğu öğretmenden okula 40 milyon dolarlık tazminat davası ABD'de 6 yaşındaki öğrencisinin silahlı saldırısında ağır yaralanan öğretmen Abby Zwerner, okul yönetimine ihmallerinden dolayı tazminat davası açtı.

AA

ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Newport News kentinde 6 yaşındaki öğrencisinin silahla yaraladığı öğretmeni Abby Zwerner'ın şikayet dilekçesinde, Richneck İlkokulu personeli ve yöneticilerinin, 6 yaşındaki çocuğa evde şiddet uyguladığının farkında olduğu belirtildi.

Dilekçede okulun müdür yardımcısı Ebony Parker'ın, öğretmen ve personel tarafından yapılan "çocuğun silah taşıdığına dair en az 3 farklı uyarıyı görmezden geldiği" iddia edildi.

40 milyon dolar tazminat istedi

Parker'ın, öğrencinin aranmasına izin verilmesinin "reddedilmesinin" ardından 1 saatte çocuğun silahı çıkarıp öğretmenine ateş ettiği ileri sürülen dilekçede, okuldan 40 milyon dolar tazminat talep edildi.

Olayın geçmişi

6 Ocak'ta Newport News'te meydana gelen ve ülkede 2023'ün ilk silahlı okul saldırısı olarak kayıtlara geçen olayda, 6 yaşındaki bir öğrenci, Richneck İlkokulunda ders sırasında öğretmenini çantasından çıkardığı silahla vurmuştu.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 25 yaşındaki Zwerner'ın, hayati tehlikeyi atlattığı bildirilmişti. Zwerner'dan başkasının yaralanmadığı olayda, 6 yaşındaki çocuk aynı gün gözaltına alınmıştı.

Newport News Polis Şefi Steve Drew, 10 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, 9 milimetre çapındaki silahın öğrencinin annesi tarafından yasal olarak satın alındığını ve olay sabahı okula çocuğun çantasında getirildiğini öğrendiklerini söylemişti.