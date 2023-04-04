ABD'de öğrencisinin vurduğu öğretmenden okula 40 milyon dolarlık tazminat davası
AA

ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Newport News kentinde 6 yaşındaki öğrencisinin silahla yaraladığı öğretmeni Abby Zwerner'ın şikayet dilekçesinde, Richneck İlkokulu personeli ve yöneticilerinin, 6 yaşındaki çocuğa evde şiddet uyguladığının farkında olduğu belirtildi.

Dilekçede okulun müdür yardımcısı Ebony Parker'ın, öğretmen ve personel tarafından yapılan "çocuğun silah taşıdığına dair en az 3 farklı uyarıyı görmezden geldiği" iddia edildi.

40 milyon dolar tazminat istedi

Parker'ın, öğrencinin aranmasına izin verilmesinin "reddedilmesinin" ardından 1 saatte çocuğun silahı çıkarıp öğretmenine ateş ettiği ileri sürülen dilekçede, okuldan 40 milyon dolar tazminat talep edildi.

ABD'de öğrencisinin vurduğu öğretmenden okula 40 milyon dolarlık tazminat davası

Olayın geçmişi

6 Ocak'ta Newport News'te meydana gelen ve ülkede 2023'ün ilk silahlı okul saldırısı olarak kayıtlara geçen olayda, 6 yaşındaki bir öğrenci, Richneck İlkokulunda ders sırasında öğretmenini çantasından çıkardığı silahla vurmuştu.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 25 yaşındaki Zwerner'ın, hayati tehlikeyi atlattığı bildirilmişti. Zwerner'dan başkasının yaralanmadığı olayda, 6 yaşındaki çocuk aynı gün gözaltına alınmıştı.

Newport News Polis Şefi Steve Drew, 10 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, 9 milimetre çapındaki silahın öğrencinin annesi tarafından yasal olarak satın alındığını ve olay sabahı okula çocuğun çantasında getirildiğini öğrendiklerini söylemişti.

ABD'de öğrencisinin vurduğu öğretmenden okula 40 milyon dolarlık tazminat davası
ABD'de öğrencisinin vurduğu öğretmenden okula 40 milyon dolarlık tazminat davası
ABD'de öğrencisinin vurduğu öğretmenden okula 40 milyon dolarlık tazminat davası
ABD'de öğrencisinin vurduğu öğretmenden okula 40 milyon dolarlık tazminat davası