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ABD'de öğrencisiyle ilişkiye girdi: Defalarca kez birlikte olduklarını itiraf etti

ABD'de öğrencisiyle ilişkiye girdi: Defalarca kez birlikte olduklarını itiraf etti ABD'nin Missouri eyaletinde bir lisede çalışan 26 yaşındaki matematik öğretmeni Hailey Clifton-Carmack, 16 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu suçlamasını kabul etti.