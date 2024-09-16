ABD'de öğrencisiyle ilişkiye girdi: Defalarca kez birlikte olduklarını itiraf etti

ABD'den dünya kamuoyuna dikkat çeken bir olay yansıdı.
Missouri eyaletinde bulunan Laquey Lisesi'nde görev yapan 26 yaşındaki matematik öğretmeni Hailey Clifton-Carmack, yaptığıyla pes dedirtti.
26 yaşındaki öğretmen, 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca kez cinsel birliktelik yaşadığını itiraf etti.
ÖĞRENCİSİYLE İLİŞKİYE GİRDİ
Cinsel istismar, öğretmenin öğrencisinin vücudunda bıraktığı izlerin fark edilmesiyle ortaya çıktı.
New York Post'un aktardığına göre görgü tanıkları, söz konusu cinsel istismarın bir kısmının okulun garajında gerçekleştiğini söyledi.
ÖĞRENCİNİN VÜCUDUNDAKİ İZLER ORTAYA ÇIKARDI
Öte yandan öğrencinin babası Mark Creighton'ın, oğlunun öğretmeniyle yaşadığı ilişkiden haberdar olduğu iddia edildi.
Creigton'ın, "Arkamdan bunu yapmaya devam edecekler, o yüzden izin vermem daha iyi" dediği öne sürüldü.
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