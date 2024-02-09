ABD'de öğrencisiyle ilişkiye girdiğini itiraf etti: 20 yıl hapis cezası verildi ABD'de Brittany Zamora isimli 28 yaşındaki öğretmen, 13 yaşındaki küçük çocukla birden fazla kez cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti. Mahkeme istismarcı öğretmene 20 yıl hapis cezası verdi.

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ABD'de 28 yaşındaki öğretmen Brittany Zamora, 13 yaşındaki çocukla birden fazla kez cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla yargılanıyordu.

Küçük çocuğu istismar ettiği öne sürülen Zamora dün hakim karşısına çıktı.

28 yaşındaki kadın mahkemede, 13 yaşındaki erkek çocukla birden fazla kez cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti.

13 yaşındaki çocuğu istismar ettiğini itiraf etti: 20 yıl hapis cezası verildi

Zamora yine mahkemede çocuk yaşta birine 10 kez cinsel istismar, iki kez tacizde bulunma, çocuk yaşta birini iki kez cinsel içerikli materyale maruz bırakma ve bir kez kamusal alanda uygunsuz cinsel davranışta bulunma suçlamalarını kabul etti.

İstismarcı öğretmene 20 yıl hapis cezası verildi.

Zamora’nın cezasında iyi hal indirimi uygulanmayacak ve 20 yıllık cezasının tamamını cezaevinde geçirecek.

Ailenin takibi olayı ortaya çıkardı

Öte yandan olay, Arizona’da bulunan Las Brisas Akademisi’nde 6. sınıf öğrencisi olan çocuğun ailesinin, oğullarının alışılmadık davranışlar sergilediğini fark etmesiyle ortaya çıktı.

Aile, çocuğun cep telefonuna takip yazılımı kurunca yaşananları öğrendi.