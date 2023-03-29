ABD'de okul saldırganının vurulma anları ABD’nin Nashville şehrindeki okula yapılan silahlı saldırıda 3'ü çocuk 6 kişiyi öldüren Audrey Elizabeth Hale'nin polisler tarafından etkisiz hale getirildiği anlar yayınlandı.

DHA

ABD'de son dönemde yapılan saldırılarda birçok kişi hayatını kaybetti.

Metro Nashville Polis Departmanı (MNPD), Tennessee eyaletinde bulunan Nashville şehrindeki bir okula yönelik düzenlenen silahlı saldırıya müdahale eden ekibin bir parçası olan ve saldırganı etkisiz hale getiren polis memurları Rex Engelbert ve Michael Collazo’nun vücut kamerasınca kaydedilen görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde polis ekiplerinin okula giriş anı, ilk katta yapılan arama ve ikinci katta bir pencerenin yanında tespit ettikleri saldırganın üzerine kurşun yağdırdığı anlar görülüyor.

Aynı okuldan mezun olan, üzerinde 2 uzun namlulu silah ve bir tabanca bulunan 28 yaşındaki Audrey Elizabeth Hale isimli saldırgan bir otomobille geldiği okulda, binanın yan tarafında bulunan kapının camına ateş ederek okula girmişti.

3'ü çocuk 6 kişi öldü

Yerel saatle 10:13’te yapılan ilk ihbar sonrası olay yerine giden polis ekipleri binayı boşaltmaya başlamış ve saldırgan da ikinci katın penceresinden polis araçlarına ateş açmıştı.

Saldırı sonucu 9 yaşında 3 çocuk ve 60’lı yaşlardaki 3 yetişkin hayatını kaybetmişti.

ABD Başkanı Joe Biden’ın ‘bir ailenin en kötü kabusu’ şeklinde tanımladığı saldırıya ilişkin polis tarafından yapılan açıklamada, saldırının planlı olduğu, saldırganın evinde yapılan aramada başka silahlar bulunduğu ve saldırıyla ilgili incelemenin devam ettiği belirtilmişti.