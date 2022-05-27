ABD'de okul saldırısında ölenler çiçeklerle anıldı

Teksas'ta bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler okulun çevresinde gözyaşlarıyla anıldı.

ABD'nin Teksas eyaletinde yaklaşık 600 öğrencinin eğitim gördüğü Uvalde Robb İlkokulu, silahlı saldırıya uğramıştı.

Saldırı, San Antonio'nun 90 dakika batısındaki 16 binden fazla nüfusu bulunan kasabada yaşandı.

Hayatını kaybedenlerin 19'u öğrenci

İlk belirlemelere göre, silahlı saldırı sonucu 19'u öğrenci olmak üzere 21 kişi yaşamını yitirdi.

ABD'de bir ilkokula silahlı saldırı

Saldırgan etkisiz hale getirildi

Vali Abbott, San Antanio kentinin batısındaki Uvalde kasabasındaki bir ilkokulda düzenlenen silahlı saldırı hakkında basın toplantısı düzenledi.

AA'da yer alan habere göre, Abbott, 18 yaşındaki Salvador Ramos isimli saldırganın, olaya müdahale eden polisler tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.