ABD’de okula düzenlenen saldırı kamerada Özel Hristiyan okuluna düzenlenen silahlı saldırıda 3’ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırganın okulda ateş ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

AA

ABD’nin Tennessee eyaleti Nashville şehrinde bulunan The Covenant adlı özel Hristiyan okulunda silahlı saldırı gerçekleşti.

3'ü çocuk 6 kişiyi öldürdü

Anaokulu ile 6’ncı sınıf arasında yaklaşık 200 öğrencinin bulunduğu okula sabah saatlerinde giren saldırgan 3’ü çocuk 3’ü okul görevlisi 6 kişiyi öldürdü.

Metro Nashville Polis Departmanı, Twitter hesabından yaptığı ilk açıklamada, üzerinde 2 uzun namlulu silah ve bir tabanca bulunan saldırganın olay yerinde öldürüldüğünü bildirdi.

Aynı okuldan mezundu

Polis, saldırganın kendisinin de aynı okuldan mezun olan 28 yaşındaki Audrey Elizabeth Hale isimli trans birey olduğu bilgisini paylaştı.

Okulun Covenant Presbiteryen Kilisesi'ne bağlı olduğu ve ilk ve orta derecede eğitim verdiği belirtildi.

Saldırı kamerada

Öte yandan saldırganın okulda ateş ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı…

Görüntülerde aracıyla okula gelen saldırganın önce binanın kapısına ateş açtığı, daha sonra koridora yöneldiği, burada da tetiğe basa basa ilerlemesi yer aldı.

Bayraklar yarıya iniyor

Bu arada saldırı hakkında bilgilendirilen ABD Başkanı Joe Biden, ülke genelinde Beyaz Saray dahil tüm kamu binalarında, askeri garnizonlarda ve donanma gemilerinde bayrakların 31 Mart gün batımına kadar yarıya indirilmesi talimatını verdi.

Buna göre, ABD'nin tüm büyükelçilikleri, elçilikleri ve konsolosluk ofisleri, askeri üsler ve donanma istasyonları dahil yurt dışındaki merkezlerinde de aynı tarihe kadar bayraklar yarıya indirilecek.

191 katliam, sadece 4'ü kadın

Kâr amacı gütmeyen bir araştırma merkezi olan The Violence Project verilerine göre, ABD’de 1966'dan bu yana 191 katliamdan sadece 4’ü bir kadın saldırgan tarafından gerçekleştirildi.