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    ABD’de okula girmeye çalışan şüpheli öldürüldü

    Alabama eyaletinde bulunan bir ilkokula girmeye teşebbüs eden şahıs polis tarafından öldürüldü. Alabama Emniyet Teşkilatı, olayla ilgili soruşturma başlattı.
    • 10.06.2022 - 09:45
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    ABD’de okula girmeye çalışan şüpheli öldürüldü

    ABD’nin Alabama eyaletindeki Walnut Park İlkokulu’na girmeye çalışan bir kişiye polis müdahale etti.

    Alabama Emniyet Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, dün öğleden sonra içerisinde en az 34 öğrencinin bulunduğu ilkokula girmek isteyen bir kişi ile polis arasında yaşanan arbede sonucu, şüpheli şahsın öldürüldüğü aktarıldı.

    Hiçbir çocuk zarar görmedi

    Yetkililer olay esnasında şüpheli şahsın, polisin silahını almaya çalıştığını da belirtti.

    Etowah ilçesi Şerifi Jonathan Horton, olayda hiçbir çocuğun zarar görmediğini söyledi.

    ABD’de okula girmeye çalışan şüpheli öldürüldü #1

    “En az 2 kapıyı açmaya çalıştı”

    Gadsden Şehri Okulları Müfettişi Tony Reddick, okulda ders döneminin bitmesine rağmen çocuklar için eğitim kamplarının düzenlediğini söyledi.

    İlçede, “potansiyel davetsiz misafirleri” dışarıda tutmak için kapıların içeriden ve dışarıdan kilitli tutulduğu bir sistemin olduğunu ifade eden Reddick, “Şüpheli, okula doğru açılan en az 2 kapıyı açmaya çalıştı. Burası Gadsen. Küçük bir topluluk. Okulda böyle olayların yaşanabileceğini düşünmezsin.” dedi.

    ABD’de okula girmeye çalışan şüpheli öldürüldü #2

    “Bu, yaşanan tehdidi okuldan uzak tutmak içindi”

    Okuldaki bir görevlinin olaya müdahale ettiğini ve hafif yaralı bir şekilde hastaneye sevk edildiğini de belirten Reddick, “Okul görevlisi tam olarak yapılması gerekeni yaptı. Şüpheli ile yüzleşti. Olay ne yazık ki şüphelinin ölümüyle bitti. Fakat bu, yaşanan tehdidi okuldan uzak tutmak içindi.” açıklamasında bulundu.

    İHA’nın haberine göre Alabama Emniyet Teşkilatı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    ABD’de okula girmeye çalışan şüpheli öldürüldü #3


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