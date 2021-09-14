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    ABD'de okullarında katliam planlayan 2 çocuk tutuklandı

    ABD'nin Florida eyaletinde iki ortaokul öğrencisi, okullarına saldırı planı yapmaktan gözaltına alındı.
    • AA
    • 14.09.2021 - 03:08
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    ABD'de okullarında katliam planlayan 2 çocuk tutuklandı

    Lee Bölgesi şerifi Carmine Marceno, Harns Marsh Ortaokulunda okuyan Philip Byrd (13) ve Conner Pruett'in (14) "toplu katliam planı" yapmakla suçlandığını açıkladı.

    COLİMBİNE KATLİAMINDAN İLHAM ALDILAR

    Marceno, öğrencilerin Columbine Lisesi'ndeki silahlı saldırıyla yakından ilgilendiklerini, ayrıca boru bombalarının nasıl yapıldığını ve karaborsadan nasıl ateşli silah satın alınacağını öğrenmeye çalıştıklarını belirtti.

    ABD de okullarında katliam planlayan 2 çocuk tutuklandı #1

    Daha sonra yapılan aramalarda Byrd ve Pruett’in evinde çeşitli silah ve bıçaklar bulunduğunu kaydeden şerif, “Ekibimin derhal harekete geçerek kapsamlı bir soruşturma yürüttüğünden ve çok şiddetli bir eylemi engellediğinden eminim." şeklinde konuştu.

    İki öğrencinin "toplu katliam planı yapmak" suçlamasıyla yargılanacağı kaydedildi.

    ABD de okullarında katliam planlayan 2 çocuk tutuklandı #2

    COLUMBİNE LİSESİ SALDIRISI

    Amerikan kamuoyunu sarsan silahlı okul saldırılardan birisi olan Columbine Lisesi olayında, Eric Harris (18) ve Dylan Klebold (17), 20 Nisan 1999'da liseye otomatik silahlarla saldırmış, 12 öğrenci ve 1 öğretmeni öldürerek okulun kütüphanesinde intihar etmişlerdi.

    ABD de okullarında katliam planlayan 2 çocuk tutuklandı #3

    O tarihe kadar "ABD'de gerçekleşen en ölümcül okul saldırısı" olarak kayıtlara geçen Columbine Lisesi saldırısı, daha sonra gerçekleşen okul saldırılarına ilham olduğu gerekçesiyle her benzeri saldırıda gündeme gelmeye devam ediyor.

    ABD de okullarında katliam planlayan 2 çocuk tutuklandı #4

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