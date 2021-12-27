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    ABD'de Omicron alarmı: 740 uçuş daha iptal edildi

    ABD'de hava yolu şirketleri, Omicron vakalarındaki artış nedeniyle hafta sonu boyunca yapılan 5 bini aşan uçuş iptalinin ardından yaklaşık 740 uçuşu daha iptal etti.
    • AA
    • 27.12.2021 - 19:26
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    ABD'de Omicron alarmı: 740 uçuş daha iptal edildi

    ABD’de Delta, United, Southwest hava yolları, ülke genelinde Covid-19’un Omicron vakalarındaki artıştan dolayı geçtiğimiz hafta sonu binlerce uçuşu iptal etmesinin ardından yüzlerce uçuşu daha iptal etti.

    740 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

    ABD içinde ve dışında yaklaşık 740 uçuş iptal edilirken, seyahat için en yoğun olan Noel tatili zamanında hafta sonundan bugüne iptal edilen uçuşların sayısı 5 bini aştı.

    HAVA YOLLARI ŞİRKETLERİNİN HİSSELERİ DEĞER KAYBETTİ

    Ülkede artan Covid-19’un Omicron vakaları nedeniyle pilot ve kabin ekiplerinin karantinaya alınması nedeniyle American Airlines, United, Delta ve Southwest hava yolu şirketlerinin hisseleri yüzde 2 ila 3 oranında değer kaybetti.

    YOLCU GEMİLERİ GERİ DÖNDÜ

    ABD yolcu gemi şirketleri Norveç Kruvaziyer Hattı, Royal Caribbean ve Karnaval şirketlerinin de hisselerinde yüzde 1,3 ila 2,4 oranında düşüş yaşanırken, Noel tatilini de kapsayan hafta sonu boyunca yolcu gemilerinde Covid-19 vakalarının tespit edilmesinin ardından en üç yolcu gemisi limana geri dönmek zorunda kaldı.

    ABD de Omicron alarmı: 740 uçuş daha iptal edildi #1

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