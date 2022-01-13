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    ABD'de Omicron etkisi: Stokçular rafları boşalttı

    Omicron nedeniyle OHAL ilen edilen New Jersey'de stok yapmak için marketlere akın eden Amerikalılar raflardaki ürünleri adeta yağmaladı.
    • AA
    • 13.01.2022 - 20:55
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    ABD'de Omicron etkisi: Stokçular rafları boşalttı

    Dünya genelinde aşılarla büyük bir fark yaratılan koronavirüsle mücadele yeni varyantlarla adeta başa döndü.

    Delta ve ardından gelen Omicron varyantları tüm dünyada önlemleri geri getirdi.

    OHAL İLAN EDİLDİ

    Bu kapsamda ABD'nin New Jersey eyaletinde Omicron sebebiyle Vali Phil Murphy, olağanüstü hal ilan etti.

    Ülke genelinde Omicron'un hızla yayılmasıyla nakliye ve tedarik zinciri sorunları, ülkenin bazı bölgelerinde teslimatları yavaşlatan kötü hava koşulları ve personel sıkıntısı da eklenince ortaya filmleri aratmayan görüntüler çıktı.

    ABD de Omicron etkisi: Stokçular rafları boşalttı #1

    RAFLAR BOŞ KALDI

    Valinin OHAL kararının ardından ABD'liler marketlere akın etti.

    Durumun daha da kötüye gitmesinden endişelenen New Jersey sakinleri temel ihtiyaç maddelerini stok yapmak için market raflarını adeta yağmaladı.

    ABD de Omicron etkisi: Stokçular rafları boşalttı #2

    ABD de Omicron etkisi: Stokçular rafları boşalttı #3

    ABD de Omicron etkisi: Stokçular rafları boşalttı #4

    ABD de Omicron etkisi: Stokçular rafları boşalttı #5


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