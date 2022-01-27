ABD'de Omicron'dan kaynaklanan ölümler Delta varyantını geçti

ABD'de son bir haftada Omicron varyantından ölenlerin sayısı 2 bin 258'e ulaşarak Delta varyantı kayıplarını geçti.

ABD'de, Covid-19'un Omicron varyantına bağlı ölümlerin son yedi günlük ortalamasının, Delta varyantına bağlı ölümleri geride bıraktığı belirtildi.

OMİCRON'DAN ÖLEN SAYISI DELTA VARYANTINI GEÇTİ

Wall Street Journal'in yaptığı analize göre, Omicron kaynaklı can kaybının 2 bin 258'e ulaşarak Delta varyantı kayıplarını geçtiği bildirildi.

Yaklaşık 2 ay önce, Omicron varyantı henüz tespit edilmemişken günlük Covid-19 ölümlerinin bin civarında seyrettiği, son haftadaki can kaybının ise Şubat 2021'den bu yana ulaşılan en yüksek seviye olduğu kaydedildi.

Bununla birlikte Covid-19 kaynakl9ı ölümlerin ve hastaneye yatışların, zirveyi gördükten sonra düşüş eğilimine girdiğine değinildi.

ÜLKENİN AZ AŞILANMIŞ BÖLGELERİNDE, OMİCRON KAYNAKLI ÖLÜMLERİN ARTACAĞI VURGUSU

Analizde, New York ve Kalifroniya'nın da içinde olduğu ve ülke nüfusunun yüzde 55'ini barındıran 20 eyalette, vakaların, zirveyi gördükten sonra yüzde 20 oranında düştüğü bilgisi paylaşıldı.



Ülkenin daha az aşılanmış bazı bölgelerinde ise Omicron kaynaklı ölümlerin tırmanmaya devam edeceğine dikkat çekildi.