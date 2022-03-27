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    ABD'de orman yangıları: 20 bin kişi tahliye edildi

    Colorado eyaletinin Boulder kenti civarında devam eden orman yangını nedeniyle yaklaşık 20 bin kişinin tahliye edildiği belirtildi.
    • AA
    • 27.03.2022 - 23:20
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    ABD'de orman yangıları: 20 bin kişi tahliye edildi

    Boulder İtfaiye Kurtarma tarafından yapılan açıklamada, kentin güney kesimindeki tepelerde dün başlayan ve kuvvetli rüzgar nedeniyle büyüyen yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

    20 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

    Yangın söndürücü uçakların da katılımıyla yangının yerleşim yerlerinden uzak tutulmaya çalışıldığı, buna rağmen dünden beri yaklaşık 20 bin kişinin bölgeden tahliye edildiği açıklandı.

    Yangının tehlike arz etmeyecek seviyede kontrol altına alınması durumunda vatandaşların evlerine dönmesine izin verileceği bildirildi.

    ABD de orman yangıları: 20 bin kişi tahliye edildi #1

    GEÇEN YIL SONU 1100 EV ZARAR GÖRDÜ

    Aralık sonunda aynı bölgede çıkan yangında yaklaşık 1100 ev zarar görmüştü.

    ABD de orman yangıları: 20 bin kişi tahliye edildi #2

    ABD de orman yangıları: 20 bin kişi tahliye edildi #3


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