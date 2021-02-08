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    ABD’de otomobilin camını kıran hırsız para dolu çantayı çaldı

    Trafikte seyir halindeki araçtan inen hırsız, hemen önünde seyreden otomobilin arka camını kırarak, para dolu çantayı çaldı. O anlar kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2021 - 10:02
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 10:35
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    ABD’de otomobilin camını kıran hırsız para dolu çantayı çaldı

    İnanılmaz soygunun adresi ABD…

    Bankadan para dolu çantayla çıkan iki kişiyi, içerisinde 3 hırsızın olduğu tahmin edilen bir araç takibe başladı.

    Belli bir süre önlerindeki otomobili takip eden hırsızlar, trafiğin durma noktasına geldiği anda harekete geçti.

    10 SANİYE SÜRDÜ

    Arka koltukta oturan hırsızlardan biri, 10 saniye içerisinde para dolu çantanın bulunduğu otomobilin arka camını kırdı ve kendisini bekleyen araçla birlikte yönünü değiştirerek kaçtı.

    O anlar anbean başka bir aracın kamerasına yansıdı.

    ABD'de hırsız arabanın camını kırıp para dolu çantayı çaldı İZLE

    MİKTARI BİLİNMİYOR

    Öte yandan çalınan paranın miktarı konusunda bir bilgiye ulaşılamadı.

    ABD’de otomobilin camını kıran hırsız para dolu çantayı çaldı #1

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