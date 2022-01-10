- Haberler
- Dünya Haberleri
- ABD’de otoyola deniz aslanı çıktı
ABD’de otoyola deniz aslanı çıktı
Otoyol üzerinde duran deniz aslanı görenleri şaşkına çevirdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, yakaladığı hayvanı rehabilitasyon merkezine götürdü.
- İHA
- 10.01.2022 - 13:32
- Güncelleme : 10.01.2022 - 13:39
ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki San Diego kentinin Fairmount Park semtinde, ortalama 200 kiloluk bir deniz aslanı sabah saatlerinde otoyola çıktı.
Kaliforniya Otoyol Devriyesi (CHP), ihbar üzerine bölgeye ekip gönderdi.
EKİPLER YAKALADI
Olay yerine gelen devriye ekipleri ve SeaWorld kurtarma ekibi, deniz aslanını yakaladı.
OKYANUSA BIRAKILACAK
Deniz aslanının, yaklaşık bir hafta boyunca rehabilitasyon merkezinde tutulacağı, sağlık taramasının ardından okyanusa bırakılacağı öğrenildi.
Deniz aslanının otoyola nasıl geldiği ise bilinmiyor.
ABD’de otoyola deniz aslanı çıktı VİDEO