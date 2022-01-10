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    ABD’de otoyola deniz aslanı çıktı

    Otoyol üzerinde duran deniz aslanı görenleri şaşkına çevirdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, yakaladığı hayvanı rehabilitasyon merkezine götürdü.
    • İHA
    • 10.01.2022 - 13:32
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 13:39
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    ABD’de otoyola deniz aslanı çıktı

    ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki San Diego kentinin Fairmount Park semtinde, ortalama 200 kiloluk bir deniz aslanı sabah saatlerinde otoyola çıktı.

    Kaliforniya Otoyol Devriyesi (CHP), ihbar üzerine bölgeye ekip gönderdi.

    EKİPLER YAKALADI

    Olay yerine gelen devriye ekipleri ve SeaWorld kurtarma ekibi, deniz aslanını yakaladı.

    OKYANUSA BIRAKILACAK

    Deniz aslanının, yaklaşık bir hafta boyunca rehabilitasyon merkezinde tutulacağı, sağlık taramasının ardından okyanusa bırakılacağı öğrenildi.

    Deniz aslanının otoyola nasıl geldiği ise bilinmiyor.

    ABD’de otoyola deniz aslanı çıktı VİDEO

    ABD’de otoyola deniz aslanı çıktı #1

    ABD’de otoyola deniz aslanı çıktı #2

    ABD’de otoyola deniz aslanı çıktı #3


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