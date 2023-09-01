ABD'de otoyolda ilerleyen araçta ön koltukta oturan boğa dikkat çekti ABD'nin Nebraska eyaletinde bir aracın ön koltuğunda oturan boğayı gören polis, aracı durdurarak sürücüye ihtar verdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

REUTERS

Sıradışı olay ABD'de yaşandı..

Otoyolda boğayı görenler şaşkınlıkları gizleyemedi.



30 Ağustos Çarşamba sabahı Norfolk kasabasındaki yerel polise, bir adamın yolcu koltuğunda bir boğa ile araba kullandığı ihbarı verildi.

Nebraska polisi, ön yolcu koltuğunda dev bir boğa bulunan bir aracı görünce durdurdu.

Polisler küçük bir buzağı beklerken, devasa boynuzlu boğa çıktı

Polis memurları yerel medya kuruluşlarına, başlangıçta aracın içinde küçük bir buzağı görmeyi beklediklerini söyledi.

Bunun yerine devasa spiral boynuzlarıyla bilinen bir Watusi boğası buldular.

Sürücüye ihtar verildi: Boğayı evine götür

Norfolk polis departmanından alıntı yapan yerel medya kuruluşları, bir polis memurunun sürücüye bir uyarı yazıp, ondan şehri terk edip boğayı evine götürmesini istediğini yazdı.