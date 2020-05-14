ABD’de papaz, kiliseye gidemeyen cemaati sokakta kutsadı

Papaz Martorano, karantina şartlarının sürmesi halinde kamyonet üzerinden kutsamaya devam edeceğini söyledi.

Koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD’de, ilginç bir görüntü kayda geçti.

Philadelphia kentinde St.Nick's Katolik Kilisesi papazı Nicholas Martorano, koronavirüs salgını nedeniyle kiliseye gelemeyen cemaatini, kırmızı bir kamyonetin arkasında, elinde tuttuğu asası ile sokak sokak gezerek kutsadı.

KAMYONET ARKASINDA KUTSAMA

Kilisenin 40 yıldır üyesi olan Frank Quinn, Martorano'nun önündeki bir arabada dini müzik çalarken kilisenin başka bir üyesi olan Brian Donnelly, kamyoneti sürdü.

ABD’de papaz, kiliseye gidemeyen cemaatini sokak sokak dolaşarak kutsadı VİDEO

SOKAKLARDA PAPAZI BEKLEDİLER

Diğer cemaat üyeleri de papaz Martorano’yu selamlamak ve kutsamalarını almak için evlerinden çıkıp, sokaklarda bekledi.

Karantinanın devam etmesi durumunda, tekrar kamyonetle gezebileceğini söyleyen Martorano, "Her pazar sanal bir kitleye sahip olsak ve insanlar uyum sağlayabilse de en önemli kısım eksik. İsa ve Efkaristiya'yı alabilmek.





"BAZILARI AĞLIYORDU"

Bu yüzden kiliseyi onlara getirmenin en iyisi olduğuna karar verdim. Bazıları ağlıyordu bazıları diz çöküp nimet aldı. Hepsi minnettardı ve bunun için teşekkür ettiler. Buna ihtiyaçları olduğunu söylediler." dedi.