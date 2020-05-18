ABD’de papazdan sosyal mesafeli 'su tabancası' çözümü

ABD'nin Detroit kentinde bir papaz, koronavirüs tedbirleri nedeniyle vatandaşları, oyuncak su tabancası yardımıyla "kutsal su" sıkarak kutsadı.

ABD'nin Michigan eyaletinde bulunan Detroit kentinde bir papaz, sosyal mesafeyi korumayı sürdürürken kiliseye gelenlere kutsal su vermenin yaratıcı bir yolunu buldu.

KİLİSENİN ÖNÜNE GELEN ARABALARA 'SU TABANCALI' KUTSAMA

Aziz Ambrose Kilisesi tarafından paylaşılan fotoğraflarda papaz Timothy Pelc'in bir su tabancası ile kilisenin önüne gelen arabalardakilere kutsal su sıktığı görülüyor.

Papazın bunu yaparken maske, siperlik ve eldiven taktığı görülüyor.

Detroit bölgesinde çekilen fotoğraflar Paskalya Bayramı'nda çekilse de geçen günlerde viral oldu.

VATİKAN'DAN KONUYLA İLGİLİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Birçok sosyal medya kullanınıcısı, fotoşop ile su tabancası kullanan papazı farklı senaryolara yerleştirdi.

BuzzFeed'e konuşan Pelc, fotoğrafların sosyal medyada sıkça paylaşılmasının ardından Vatikan'ın nasıl bir tepki vereceğinden endişe ettiğini ancak "Henüz bir şey denmediğini" ifade etti.