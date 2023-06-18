ABD'de peş peşe silahlı saldırılar: 4 kişi hayatını kaybetti ABD'de farklı eyaletlerde düzenlenen silahlı saldırılarda 4 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

AA

ABD'nin Washington eyaleti Grant bölgesinde cumartesi akşamı düzenlenen bir festivalin kamp alanında meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı, saldırganın gözaltına alındığını duyuruldu.

Missouri eyaletinin St. Louis kentinde gece yarısı düzenlenen bir başka silahlı saldırıda bir kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

Illinois eyaletinin DuPage bölgesinde ülkede köleliğe son verilme günü olarak bilinen 'Juneteenth (Haziran 19)' kutlaması sırasında açılan ateş sonucu en az 20 kişinin yaralandığını, bir kişinin de yaşamını yitirdiğini açıklanırken bir otoparkta meydana gelen saldırının ardından yaralıların hastanelere taşındığı bilgisini paylaşıldı, saldırganın kim olduğu ve motivasyonunun ne olduğuna ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

307 toplu silahlı saldırı yapıldı

ABD'de köleliğe son verilme günü olarak bilinen 'Juneteenth' günü dolayısıyla kutlamalar düzenleniyor.

Özgürlük Günü veya Kurtuluş Günü olarak da bilinen haziran ve ondokuz kelimelerinin kısaltılmış bir karışımı olan Juneteenth'in tarihi 19 Haziran 1865'e dayanıyor.

Silahlı Şiddet Arşivi sitesine göre ABD'de bu yılın başından bu yana 307 toplu silahlı saldırı yapıldı.