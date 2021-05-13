ABD'de petrol boru hattına siber saldırı, fiyatları artırdı

ABD'nin en büyük petrol boru hatlarından biri olan Colonial Pipeline, siber saldırı sonrası yeniden açılırken, benzin fiyatı 2014'ten bu yana ilk kez galon başına 3 doları aştı.

ABD'de ülkenin en büyük petrol boru hatlarından Colonial Pipeline'a düznlenen siber saldırı nedeniyle bazı eyaletlerde benzin satışları aksadı.

Amerikan basınında yer alan haberlerde, Kuzey Carolina, Güney Carolina ve Florida gibi eyaletler benzin sıkıntısı yaşanırken, bu bölgelerde ikamet edenlerin panik yaparak ihtiyaçlarından fazla benzin aldıkları ve bu sebeple stokların hızlı tükendiği belirtildi.

ARZ SIKINTISI NEDENİYLE FİYATLAR FIRLADI

Petrol boru hattının geçici olarak kapatılmasından sonra benzin arzında yaşanan sıkıntı fiyatlara da yansıdı.

Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, bir hafta önce 2,9 dolar seviyesinde olan benzinin perakende satış fiyatı galon başına 3 doların üzerine çıktı. Böylece benzin fiyatları 2014'ten bu yana ilk kez 3 doların üzerini görmüş oldu.

BORU HATTI YENİDEN FAALİYETTE

Colonial Pipeline'dan yapılan açıklamada, ABD yerel saatiyle 17.00'de (TSİ 24.00) boru hattının operasyonlarının yeniden başlatıldığı bildirildi.

Başlangıçta aralıklı hizmet kesintilerinin yaşanmaya devam edebileceği belirtilen açıklamada, ürün tedarikinin normale dönmesinin birkaç gün süreceği ifade edildi.

Açıklamada, mümkün olduğu kadar benzin, dizel ve jet yakıtının güvenli bir şekilde taşınacağı ve bunun piyasalar normale dönene kadar devam edeceği kaydedildi.

Houston'dan New York Limanı'na günlük 100 milyondan fazla galon benzin ve diğer yakıt taşıyan Colonial Pipeline boru hattının faaliyetleri, 7 Mayıs'ta siber saldırı nedeniyle geçici olarak durdurulmuştu.

ENERJİ BAKANINDAN VATANDAŞLARA: "STOK YAPMAYIN"

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Colonial Pipeline'a düzenlenen fidye yazılımı saldırısından DarkSide adlı bir grubu sorumlu tutmuştu.

ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, dün Beyaz Saray'da katıldığı basın toplantısında, Colonial Pipeline'ın hafta sonuna kadar büyük ölçüde faaliyete geçeceğini bildirmişti.

Benzin sıkıntısının olmadığını sadece tedarik sıkıntısının yaşandığını belirten Granholm, vatandaşlara stok yapmama, benzin istasyonlarına ise fahiş fiyat uygulamama çağrısında bulunmuştu.