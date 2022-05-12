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    ABD'de pilotu bayılan uçağı yolcu kullandı

    Pilotun fenalaşmasıyla kuleyle irtibata geçen bir yolcu, uçağı sorunsuz şekilde havalimanına indirdi.
    • 12.05.2022 - 10:03
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    ABD'de pilotu bayılan uçağı yolcu kullandı

    ABD'de mucize kurtuluş...

    Bahamalardan havalanan ve Florida'nın güney kesimlerinde seyreden Cessna Caravan tipi uçağın pilotu bir anda fenalaşarak baygınlık geçirdi.

    Bunun üzerine devreye yolculardan biri girdi.

    Kuleden komut alıp uçağı indirdi

    Fort Pierce'daki kuleyle irtibata geçen yolcu, sakinliğini koruyarak komutları dinledi. Hiçbir uçuş deneyimi olmayan yolcu uçağı güvenli ve sorunsuz bir şekilde Palm Beach Uluslararası Havalimanı'na indirmeyi başardı.

    LiveATC.net sitesinde yayınlanan ses kaydında kule görevlisinin, yolcuya, "Uçağın kanatlarını düz tutmaya çalışarak alçalmayı deneyin. Kontrol kolunu ileri doğru itin ve çok yavaş bir hızda inmeye, kıyıyı kuzeye veya güneye doğru takip etmeye çalışın." sözleriyle yönlendirme yaptığı ortaya çıktı.

    AA'nın haberine göre uçağın indiğini gösteren görüntüler ise ABD medyasında yayınlandı.

    ABD de pilotu bayılan uçağı yolcu kullandı #1

    ABD de pilotu bayılan uçağı yolcu kullandı #2

    ABD de pilotu bayılan uçağı yolcu kullandı #3


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