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ABD'de piton saldırısından son anda kurtuldu
ABD’de Sürüngen Hayvanat Bahçesi’nin sahibi, yumurtalarını koruyan dev piton yılanının saldırısına uğradı.
- DHA
- 27.03.2021 - 17:01
- Güncelleme : 27.03.2021 - 17:02
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde Sürüngen Hayvanat Bahçesi Sahibi Jay Brewer, yumurtalarını koruyan bir pitona ait birkaç yumurtasını almaya kalktı.
Brewer elindeki çubuk yardımıyla dev pitonu itmeye çalıştığı sırada, yılanın saldırısına uğradı.
REFLEKSİ KURTARDI
Pitonun saldırısından refleski sayesinde kurtulan Brewer, yumurtaları güvenli bir yere taşımak istediğini söyledi.
ABD'de piton saldırısından son anda kurtuldu VİDEO