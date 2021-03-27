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    ABD'de piton saldırısından son anda kurtuldu

    ABD’de Sürüngen Hayvanat Bahçesi’nin sahibi, yumurtalarını koruyan dev piton yılanının saldırısına uğradı.
    • DHA
    • 27.03.2021 - 17:01
    • Güncelleme : 27.03.2021 - 17:02
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    ABD'de piton saldırısından son anda kurtuldu

    ABD’nin Kaliforniya eyaletinde Sürüngen Hayvanat Bahçesi Sahibi Jay Brewer, yumurtalarını koruyan bir pitona ait birkaç yumurtasını almaya kalktı.

    Brewer elindeki çubuk yardımıyla dev pitonu itmeye çalıştığı sırada, yılanın saldırısına uğradı.

    REFLEKSİ KURTARDI

    Pitonun saldırısından refleski sayesinde kurtulan Brewer, yumurtaları güvenli bir yere taşımak istediğini söyledi.

    ABD'de piton saldırısından son anda kurtuldu VİDEO

    Jay Brewer

    Jay Brewer

    Jay Brewer

    Jay Brewer

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