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- ABD'de pitonun midesinden 1.5 metre timsah çıktı
ABD'de pitonun midesinden 1.5 metre timsah çıktı
Birçok tehlikeli türü olan pitonların istilacı türlerinden Burma piton, 1.5 metre uzunluğundaki timsahı yuttu. Uzmanlar yılanın içinden timsahı çıkardığı anları kaydedip sosyal medyada paylaştı.
- 12.11.2022 - 18:00
- Güncelleme : 12.11.2022 - 18:03
ABD'nin Florida eyaletindeki Everglades Ulusal Parkı'nda görenleri şaşırtan bir olay yaşandı.
Afrika’nın ve Asya’nın sulak yerlerinde yaşayan, değişik türleri bulunan Burma pitonu yakalandı.
5.5 metre uzunluğundaki piton, timsahı yuttu
Florida eyaletinde istilacı bir tür olduğu belirtilen 5.5 metre uzunluğundaki Burma pitonuna eyalet yasaları doğrultusunda görevliler tarafından ötenazi yapıldı.
Yetkili kişiler tarafından araştırma yapılmak üzere laboratuvara gönderilen dev pitonun midesinde tam 1.5 metre uzunluğunda timsah bulundu.
İHA'dan edinilen bilgilere göre, bilim insanı Rosie Moore, timsahın pitonun midesinden titizlikle çıkarıldığı anı çekip sosyal medyada paylaştı, görüntüleri görenler şaşkınlık içinde kaldı.
ABD'de dev pitonun içinden timsah çıktı VİDEO