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    ABD'de pitonun midesinden 1.5 metre timsah çıktı

    Birçok tehlikeli türü olan pitonların istilacı türlerinden Burma piton, 1.5 metre uzunluğundaki timsahı yuttu. Uzmanlar yılanın içinden timsahı çıkardığı anları kaydedip sosyal medyada paylaştı.
    • 12.11.2022 - 18:00
    • Güncelleme : 12.11.2022 - 18:03
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    ABD'de pitonun midesinden 1.5 metre timsah çıktı

    ABD'nin Florida eyaletindeki Everglades Ulusal Parkı'nda görenleri şaşırtan bir olay yaşandı.

    Afrika’nın ve Asya’nın sulak yerlerinde yaşayan, değişik türleri bulunan Burma pitonu yakalandı.

    5.5 metre uzunluğundaki piton, timsahı yuttu

    Florida eyaletinde istilacı bir tür olduğu belirtilen 5.5 metre uzunluğundaki Burma pitonuna eyalet yasaları doğrultusunda görevliler tarafından ötenazi yapıldı.

    Yetkili kişiler tarafından araştırma yapılmak üzere laboratuvara gönderilen dev pitonun midesinde tam 1.5 metre uzunluğunda timsah bulundu.

    İHA'dan edinilen bilgilere göre, bilim insanı Rosie Moore, timsahın pitonun midesinden titizlikle çıkarıldığı anı çekip sosyal medyada paylaştı, görüntüleri görenler şaşkınlık içinde kaldı.

    ABD'de dev pitonun içinden timsah çıktı VİDEO

    ABD de pitonun midesinden 1.5 metre timsah çıktı #1


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