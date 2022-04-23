ABD'de piyango biletinin yanlış basımı milyoner yaptı

40 yaşındaki Amerikalı vatandaş, hatalı basım nedeniyle 1 milyon doların sahibi oldu. Şanslı milyoner, parayla yapacaklarını anlattı.

ABD'nin Iowa eyaleti, ilginç bir piyango ödülüne sahne oldu.

Kasiyerin, biletlerin basımı sırasında hata yapması, Josh Buster'ı milyoner yaptı.

"Hepsini tek bir bilete yerleştirseydi..."

40 yaşındaki Buster, bir markette çekiliş için beş adet "hızlı seçim" oyun istedi, ancak kasiyer başlangıçta bir oyun basarken, kalan dört oyunu başka bir bilet üzerine bastı.

Başına gelen olayı anlatan Buster, "Bu hatayı yapmak yerine hepsini tek bir bilete yerleştirseydi, kazanamazdım." şeklinde konuştu.

Parayla neler yapacağını anlattı

"Genelde şansım yaver gitmez, dolayısıyla bunun bir hata olduğunu düşündüm." diyen Buster, "Doğru numaralar olduğundan emin olmak için piyango numaralarını Google'da aradım." dedi.

Buster, kazandığı parayla aracının ve annesinin ipotek borcunu ödeyeceğini, geri kalanı emekliliği için biriktireceğini söyledi.

"Artık finansal endişelerim yok"

CNN International'ın haberine göre, "şanslı" milyoner, "Stresimin çoğunu alacak. Artık finansal endişelerim yok." ifadelerini kullandı.

Iowa Lottery'nin oyununda 1 milyon dolarlık ödülü kazanma ihtimalinin 12 milyon 607 bin 306'da sadece bir olduğuna dikkat çekildi.