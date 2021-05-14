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- ABD'de piyango çıkan bileti pantolonunun cebinde yıkadı
ABD'de piyango çıkan bileti pantolonunun cebinde yıkadı
26 milyon dolarlık piyangonun çıktığı biletin, sahibinin pantolon cebinde yıkandığı iddia edildi.
- AA
- 14.05.2021 - 10:40
ABD'nin Kaliforniya eyaleti Los Angeles şehrinde satılan ve 26 milyon dolarlık piyangonun çıktığı biletin ikramiyesinin zaman aşımı, dün sona erdi.
Ancak kazanan biletin sahibi ortaya çıkmadı.
Biletin satıldığı işletmenin çalışanı Esperanza Hernandez, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, piyangoyu kazanan kişinin, bileti pantolonunda yıkandığını ileri sürdüğünü belirtti.
KAMERA KAYITLARINDA TESPİT EDİLDİ
İşletme yetkilisi de kadının kamera kayıtlarında bilet aldığının tespit edildiğini ve görüntülerin Kaliforniya Piyango idaresine teslim edildiği bilgisini paylaştı.
Kaliforniya Piyango idaresi sözcüsü Cathy Johnston, iddiaların araştırılacağını açıkladı.
SAHİBİ HALA ARANIYOR
Piyangonun sahibinin bulunmaması durumunda, ikramiyenin tamamı Kaliforniya'daki devlet okullarına aktarılacak.