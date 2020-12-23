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    ABD'de PlayStation 5 için yumruk ve tekmeli kavga

    Yoğun talebin yaşandığı PlayStation 5'i almak için birbirleriyle yarışan oyuncular, mağazada kavga etti.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2020 - 10:46
    • Güncelleme : 23.12.2020 - 10:59
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    ABD'de PlayStation 5 için yumruk ve tekmeli kavga

    Tanıtımı 12 Kasım'da yapılan ve oyun tutkunlarının yüksek talebi nedeniyle "yok satan" PlayStation 5, ABD'de ortalığı birbirine kattı.

    PlayStation 5'in, Xbox Series X ve S'den daha fazla sattığı belirtiliyor. Söz konusu oyun konsolunu bulmakta zorlanan oyuncuların, cihazı yabancı ülkelerden satın alabilmek için neredeyse iki kat daha fazla ödeme yaptığı konuşuluyor.

    PLAYSTATION 5 KAVGASI

    Hal böyle olunca ABD'de bir teknoloji mağazasında, PlayStation 5 sırasında gerilim yaşandı. Mağazadaki iki kişi, konsol için kavgaya tutuştu.

    Yumruk ve tekmeli kavgada olaya karışanlardan biri, aldığı darbeler yüzünden bir süre yerden kalkamadı. O anlar, mağazadaki başka biri tarafından saniye saniye görüntülendi.

    ABD'de PlayStation 5 için yumruk ve tekmeli kavga ViDEO

    ABD de PlayStation 5 için yumruk ve tekmeli kavga #1

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