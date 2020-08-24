ABD'de plazma tedavisine acil durum onayı verildi

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesinin koronavirüse karşı plazma tedavisine acil durum onayı verdiğini açıkladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası, Çinden sonra Türkiye'de ilk olarak Nisan ayında Malatya'da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde de başlatılan plazma tedavisi, onlarca hastanın iyileşmesini sağladı.

TRUMP, GEÇ DE OLSA PLAZMA İÇİN ADIM ATTI

ABD Başkanı Donald Trump da ülkesinde bazı bölgelerde kullanılan bu tedavinin acilen tüm ülkede uygulanması için düğmeye bastı.

Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, plazma tedavisinin koronavirüs hastalarının tedavisi için önemli bir ümit olacağını söyledi.

"VERDİĞİNİZ HER PLAZMA, HAYATLAR KURTARACAK"

Daha önce koronavirüs geçirip iyileşmiş Amerikan vatandaşlarına, ilgili sağlık birimlerine giderek plazma bağışı yapmaları çağrısında bulunan Trump, "Verdiğiniz her bir plazma başka yerlerde hayatlar kurtaracaktır." değerlendirmesini yaptı.

"TARİHİ BİR BAŞARI"

Plazma tedavisini "tarihi bir başarı" sözleriyle tanımlayan Trump, bu yolla milyonlarca insana tedavi imkanının sunulabileceğini belirtti.

Trump ayrıca, yakın zamanda koronavirüs aşısıyla ilgili de güzel haberler vereceklerini dile getirdi.

FDA DİREKTÖRÜ: "ÇOK UMUT VERİCİ"

Aynı basın toplantısında konuşan FDA Direktörü Stephen Hahn da plazma tedavisinin "çok umut verici" olduğunu ve bundan sonra daha fazla sayıda insanın iyileşmesini umduklarını, ancak tedaviyle ilgili daha yapmaları gereken çok iş olduğunu kaydetti.

TÜM ÜLKEDE UYGULANABİLECEK

Öte yandan eski FDA yetkilisi Scott Gottlieb, Amerikan medyasına yaptığı açıklamada, ülkede halihazırda plazma tedavisinin bazı yerlerde zaten uygulandığını, ancak bugünkü kararla tüm ülkede uygulanmasının önünün açılacağını ifade etti.

Daha önce koronavirüs geçirip iyileşen kişilerin kanlarının plazma adı verilen sıvısında gelişen antikorlar bu yolla virüse karşı tedavi için kullanılacak. Plazma tedavisinin özellikle yoğun bakımdaki yüksek riskli hastaların iyileşmesine yardımcı olduğu belirtiliyor.

ABD'de son rakamlara göre salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 180 bini geçmiş durumda.

Türkiye'de ilk plazma tedavisi uygulanan hasta iyileşti-haberi için tıklayın