ABD’de polis araçlarına çekici çarptı: Kaza anı kamerada Kapalı kasa kamyon ile seyir halinde olan çekici, eyaletler arası yolda trafik kazasına müdahale eden polis araçlarını biçti. Kazada yaralanan olmazken, çekicinin şoförü dikkatsiz araç kullanmaktan ceza aldı.

İHA

ABD’nin New Jersey eyaletinde yer alan Allamuchy kasabasından geçen eyaletler arası yolda, trafik kazasına müdahale eden polisler ölümden döndü.

Kaza bölgesinde bulunan polis araçlarına karşı şeritten gelen çekici çarptı.

Çarpma anı kamerada

New Jersey Ulaştırma Departmanı, 23 Şubat’ta yerel saatle 23.30 sularında meydana gelen kazaya ait araç içi ve vücut kamerası görüntülerini paylaştı.

Açıklamada, “Bu, sürücülerin neden ilk müdahale ekipleri için yavaşlayıp kenara çekilmeleri gerektiğine dair yürekleri durduran bir hatırlatma. Neyse ki, bu sefer kimse yaralanmadı.” ifadelerine yer verildi.

Şoför, ceza aldı

Görüntülerde, karşı şeritten üzerlerine doğru gelen çekiciyi fark eden polislerin, hızla kendilerini yolun dışına attığı, kazanın ardından da yaralanan olup olmadığını sorduğu anlar yer aldı.

Allamuchy İtfaiyesi, kazaya karışan çekicinin, kapalı kasa kamyon çektiğini aktararak, polis araçlarının kazada büyük hasar aldığını duyurdu.

Çekicinin şoförünün dikkatsiz araç kullanmaktan ceza aldığı bildirildi.