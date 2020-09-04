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    ABD'de polis bir siyahiyi daha öldürdü

    Washington DC’de polise silah doğrulttuğu iddia edilen 18 yaşındaki siyahi genç, polis tarafından vurularak hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 04.09.2020 - 01:01
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    ABD'de polis bir siyahiyi daha öldürdü

    ABD’nin başkenti Washington DC’de dün akşam saatlerinde 18 yaşındaki siyahi Deon Kay, polislerin iddiasına göre, polise silah doğrultunca vurularak etkisiz hale getirildi.

    Washington DC Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, Kay'ın polis tarafından vurulmadan önce memurlara silah doğrulttuğu aktarıldı.

    Departman, olaya ilişkin polise ait vücut kamerası görüntülerini yayınlandı. Polis Departmanı, dün öğleden sonra polis memurlarının bölgede silahlı bir şahsı araştırdığı sırada Kay’in polisin yanına gelmesi üzerine kaçmaya başladığını belirtirken, şüphelilerden birinin kaçtığı sırada memurlara ateş ettiğini aktardı.

    Departman, açılan ateşe karşılık verildiğini ve şüphelilerden birinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    ABD'de polis bir siyahiyi daha öldürdü VİDEO


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    HALK SOKAĞA İNDİ

    Kay’in polis tarafından vurularak öldürülmesinin ardından birçok bölgede halk sokaklara inerek olayı protesto etti.

    Polis, protestoların başlamasının ardından birçok noktada cadde ve sokakları kapatarak, sıkı güvenlik önlemleri aldı.

    Öte yandan 25 Mayıs’ta siyahi George Floyd’un polis tarafından öldürülmesi ile başlayan protestolar 23 Ağustos'ta Wisconsin eyaletine bağlı Kenosha kentinde Jacob Blake'in polis tarafından sırtından 7 kez ateş edilerek vurulmasının ardından yeniden alevlenmişti.

    ABD de polis bir siyahiyi daha öldürdü #2

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