ABD'de polis kendisine saldıran köpeği vurdu ABD'de bir olaya giden polis memuru, kendisine doğru koşarak saldırıya geçen köpeği silahıyla vurarak etkisiz hale getirdi.. Olay sonrası köpeğin sahibi gözyaşlarına boğuldu..

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Haber Merkezi

Amerika'yı karıştıran olay..

ABD'de olay yerinde bulunan bir polis memuru, köpek saldırısına uğradı.

Polis, sahibinin yanından koşarak bir anda saldırıya geçen köpeği, silahıyla vurarak etkisiz hale getirdi.

Evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, ülkeyi ikiye böldü.

Bir kesim polisin köpeği öldürmemesi gerektiğini savunurken, diğer kesim ise canını korumak amacıyla böyle bir şey yaptığını ifade etti.

GÜVENLİK PROTOKOLLERİ GEREĞİ VURDU

Yerel yetkililerin olayla ilgili yaptığı açıklamalara göre, polis memuru, köpeğin saldırısına karşı kendini koruma amacı güderken, silah kullanma kararı aldığını aktardı.

Ancak bu tür durumlarda, hem polislerin hem de kamuoyunun, güvenlik protokollerinin sınırları ve etkili bir şekilde uygulama gerekliliği konusunda daha fazla düşünmesi gerektiğini ortaya çıkardı.

UZMANLAR İSE POLİSLERİN KAPSAMLI EĞİTİMDEN GEÇMELERİ GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ

Uzmanlar, böyle olayların polis uygulama yöntemlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ve benzer durumlarla karşılaşan polis memurlarının daha kapsamlı bir eğitimden geçmesi gerektiğini belirtirken bir diğer yandan da devlet otoritesinin bu tür bir durumu nasıl ele aldığı, toplumda geniş yankı uyandırdı.