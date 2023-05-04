ABD’de polis memuru, araçta doğum yapan kadına yardım etti Devriye gezen bir polis memuru, otoyol kenarında park etmiş araçta doğum yapmak üzere olan kadının yardımına koştu. Polis memurunun doğuma yardımcı olduğu anlar ise vücut kamerasına yansıdı.

DHA ABD’nin Florida eyaletindeki Hillsborough ilçesinde akılalmaz bir an yaşandı… Bir otomobil sürücüsü, otoyol kenarına park etti, beklemeye başladı. O sırada bölgede devriye gezen polis memurunu gören sürücü, eşinin doğum yapmak üzere olduğunu söyledi. Polisin yardımıyla doğurdu Sürücünün yardım istediği polis memuru Daniel Red Jones, park halindeki araca gitti ve kadının doğum yapmasına yardımcı oldu. Jones’un yardımı sonucunda kadın, bir kız bebek dünyaya getirdi. Aile ise minnettarlığını bebeklerine polis memurunun ismini vererek gösterdi. "Bu onun üçüncü kez bir doğuma yardım edişi" Öte yandan Hillsborough Şerif Departmanı’ndan ilginç olayla ilgili açıklama yapıldı. Bebeğin sağlıklı olduğunu dile getiren Hillsborough Şerifi Chad Chronister, “Memur Jones'un hızla harekete geçmesi ve toplumumuza her türlü kapasitede hizmet etmeye olan bağlılığıyla son derece gurur duyuyorum. Bu onun üçüncü kez bir vatandaşın doğumuna yardım edişi. Anne, baba ve kız bebeklerine mutluluklar diliyorum. Tebrikler.” dedi.