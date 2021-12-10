ABD'de polis müdahalesinde yaralananlara tazminat kararı

Irkçılık karşıtı gösterilerde çıkan olaylarda yaralananlara 5.7 milyon dolar ödenecek.

Geçen yıl polis tarafından vurulan siyahi Amerikalı Casey Goodson'un ölümü, Columbus kentinde ırkçılık karşıtı gösterileri tetikledi.

Şehirdeki siyahilerle güvenlik güçleri arasında gerilim yaşandı.

5.7 MİLYON DOLAR TAZMİNAT KARARI

Ohio eyaletinin başkenti Columbus'ta belediyenin, geçen yıl düzenlenen ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolarda yaralananlara 5.7 milyon dolar tazminat ödeyeceği bildirildi.

Savcılık makamından yapılan açıklamada, polis müdahalesi sırasında yaralanan göstericilerin açtığı tazminat davasında Columbus Belediyesi'yle uzlaşmaya varıldığı kaydedildi.

32 KİŞİYE ÖDENECEK

Açıklamada, gösterilerde yaralanan 32 kişiye toplam 5.7 milyon dolar tazminat ödeneceği belirtildi.

Columbus Belediye Meclisi'nin, tazminat maddelerini içeren uzlaşmayı gelecek hafta onaylaması bekleniyor.

"GÜÇ KULLANIMI UYGULANAMAZ"

Polis müdahalesinde, 32 kişi yaralanırken bunlardan 3'ünün vücudunda bazı kırıklar oluştuğu ifade ediliyor.

Mahkeme'nin ayrıca, polisin kişilere ve mülklere zarar vermeyen göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanmasını yasakladığı duyuruldu.

Kararda, "barışçıl gösterilerde bulunan kişilere karşı gözaltı ya da grubu dağıtmaya yönelik emirler (güç kullanımı)" uygulanamayacağı kaydedildi.