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    ABD'de polis, protestoculara sert müdahale etti

    Siyahi Jacob Blake'in ABD polisi tarafından sırtından vurulması sonucu Amerika'da büyüyen gösteriler devam ediyor. ABD polisi, göstericilere sert müdahalelerde bulunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2020 - 08:57
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    ABD'de polis, protestoculara sert müdahale etti

    Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), siyahilerin maruz kaldığı ırkçılıkların ardından gelen polis cinayetlerine tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor.

    ABD'nin Wisconsin eyletinde polisin, Amerikalı siyahi Jacob Blake'i sırtından vurmasıyla tekrar şidetlenen ırkçılık karşıtı gösteriler yaklaşık bir haftadır tekrar arttı.

    ABD'de polis, protestoculara sert müdahale etti VİDEO

    COPLARLA SALDIRDILAR

    Amerikan polisinin, protestoculara sert müdahalede bulunduğu anlardan biri de kameralara yansıdı. Görüntülerde polislerin, ellerindeki coplarla göstericilere oldukça şiddetli müdahale ettiği görülüyor.

    ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ YAĞMALANDI

    Öte yandan protestocuların da öfkeyle bir alışveriş merkezini yağmaladığı görüldü. Alışveriş merkezini savaş alanına çeviren protestocuların o anları da kayıt altına alındı.

    ABD de polis, protestoculara sert müdahale etti #1

    ABD de polis, protestoculara sert müdahale etti #2

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