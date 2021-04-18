ABD’nin Oregon eyaletine bağlı Portland kenti ve Kaliforniya’nın Oakland kentinde dün gece de devam eden polis şiddetine yönelik protestolarda bir mağaza yakılırken, çok sayıda dükkan da yağmalandı.

ABD’nin Chicago kentinde 13 yaşındaki Adam Toledo ile Minneapolis yakınlarında 20 yaşındaki Daunte Wright’in polis tarafından vurularak öldürülmesi ülke genelinde protestoların fitilini ateşlerken, polis şiddetine yönelik protestolar da devam ediyor.

PROTESTOLAR ŞİDDET OLAYLARINA DÖNÜŞTÜ

Oregon eyaletine bağlı Portland kenti ve Kaliforniya’nın Oakland kentinde dün gece gerçekleştirilen protestolar şiddet olaylarına dönüştü. Portland’da bir parkta toplanan öfkeli protestocular, şehir merkezinde yer alan dükkan ve restoran camlarını kırdı.

MAĞAZAYI YAKTILAR

Oregon Tarih Derneği’nin pencerelerine sprey boya ile "artık tarih yok" yazan protestocular bir mağazayı da ateşe verdi. İtfaiyecilerin yangını kontrol altına almakta zorlandığı olaylarda herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi.

ABD’de polis şiddetine karşı protestolar devam ediyor VİDEO

KALİFORNİYA'DA DA ÇOK SAYIDA YAĞMALAMA OLDU

Kaliforniya’nın Oakland kentindeki protestolar ise yürüyüş şeklinde gerçekleştirildi. Barışçıl olması planlanan yürüyüşün şiddet olaylarına dönüştü. Protestocular, kentin birkaç noktasında yangın çıkararak, çok sayıda işyerine maddi zarar verdi. Ayrıca polise çok sayıda yağma raporu ulaştığı bildirildi.

ARABA GALERİSİ KUNDAKLANDI

Bir araba galerisi kundaklanırken, dışarda park edilmiş bir araba da göstericilerin hedefi oldu. Şehrin California Bank and Trust binasının dışında da büyük bir yangın çıkarıldı.

