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    ABD'de polis şiddetini protesto eden göstericilerin üzerine araç sürüldü: 1 ölü

    Minnesota eyaletinde, polis şiddetini protesto eden bir grubun üzerine araç sürülmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
    • AA
    • 15.06.2021 - 01:03
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    ABD'de polis şiddetini protesto eden göstericilerin üzerine araç sürüldü: 1 ölü

    ABD'nin Minnesota eyaletinde, polis şiddetini protesto eden bir grubun üzerine araç sürüldü.

    Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

    Minneapolis Polis Departmanı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, olayın evvelsi gün gece saat 23.40 sularında meydana geldiği belirtildi.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Açıklamada, polis şiddetini barışçıl şekilde protesto eden 40-50 kişilik bir grubun üzerine araç sürüldüğü, olayda ağır yaralanan yetişkin bir kadının kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

    Saldırıda yaralanan diğer 3 göstericinin de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı, ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi.

    Saldırgan sürücünün, olaydan sonra göstericiler tarafından yakalanarak polise teslim edildiği, saldırıyı neden gerçekleştirdiğinin ise soruşturulduğu ifade edildi.

    ABD de polis şiddetini protesto eden göstericilerin üzerine araç sürüldü: 1 ölü #1

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