ABD'de polis silahlı kadını araçla çarparak etkisiz hale getirdi New York kentinde polis, elindeki silahla havaya ateş açan ve çevredekileri tehdit eden kadını araçla çarparak etkisiz hale getirdi.

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İHA

ABD'nin New York kentinde yer alan Bellmore’da elindeki silahla havaya ateş açan ve çevredekileri tehdit eden kadına polis araçla müdahale etti.

Elindeki silahı çevresine doğrultan ve ardından başına dayayan kadın, çarpmanın etkisi ile yere düşmesinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Hafif şekilde yaralandı

Olayda 33 yaşındaki siyahi kadının hafif şekilde yaralandığı ifade edildi.

"Ölümcül fiziksel güç kullanma hakkınız vardır"

Nassau Polis Şefi Patrick Ryder yaptığı açıklamada, polis memurunun yaptığı eylemin normal protokolün bir parçası olduğunu belirterek şunları kaydetti:

Birisi size veya bir başkasına ölümcül fiziksel güç kullanma tehdidinde bulunduysa, ölümcül fiziksel güç kullanma hakkınız vardır ve bunu araçları aracılığıyla yaparak ve şüpheliyi durdurdular.

Suç kaydı kabarık çıktı

Şüphelinin halkı tehlikeye atma, üç kez üçüncü derece tehdit, silah bulundurma dahil olmak üzere birçok suçlamayla karşı karşıya olduğu ve öğleden sonra mahkemeye çıkarılması beklendiği aktarıldı.

Şüphelinin, geçtiğimiz haziran ayından bu yana hırsızlık ve haneye tecavüz suçlarından iki kez tutuklandığı belirtildi.