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ABD'de polis, siyahi bir genci başından vurarak öldürdü

ABD'de polis, siyahi bir genci başından vurarak öldürdü

Trafik çevirmesine takılan siyahi genç ile polis arasında tartışma çıktı. Üzerinde herhangi bir silah bulunmayan genci yere yatıran polis, ensesinden vurarak öldürdü. O anlar kameraya yansıdı.