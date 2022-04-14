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    ABD'de polis, siyahi bir genci başından vurarak öldürdü

    Trafik çevirmesine takılan siyahi genç ile polis arasında tartışma çıktı. Üzerinde herhangi bir silah bulunmayan genci yere yatıran polis, ensesinden vurarak öldürdü. O anlar kameraya yansıdı.
    • 14.04.2022 - 09:01
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 09:30
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    ABD'de polis, siyahi bir genci başından vurarak öldürdü

    ABD'nin Michigan eyaleti Grand Rapids kentinde 4 Nisan'da bir polisin Patrick Lyoya isimli siyahi genci, trafik çevirmesi sırasında başından vurduğu görüntüler ortaya çıktı.

    Direnince ensesinden vurdu

    Polis departmanının yaka kamerası ve cep telefonunca kaydedilen görüntülerde, çevirme sırasında yaşanan arbedede beyaz bir polisin üzerinde herhangi bir silah bulunmayan 26 yaşındaki siyahi Lyoya'yı yere yatırdığı, direnmesi üzerine de ensesinden vurduğu görüldü.

    Protestolar başladı

    Dehşet verici anların ortaya çıkması üzerine Michigan, protesto gösterilerine sahne oldu…

    Polis şiddetine sosyal medyada da yoğun tepki gösterildi.

    ABD'de polis siyahi bir genci başından vurarak öldürdü VİDEO

    Polisin kimliği açıklanmadı

    Polis şefi Eric Winstrom, suç duyusunda bulunulmadığı sürece Lyoya'yı başından vuran ve ölümüne neden olan polisin kimliğinin açıklanmayacağını bildirdi.

    Lyoya'yı vuran polisin mevcut yetkilerinin elinden alındığını ve izne çıkarıldığını belirten Winstrom, olaya ilişkin soruşturma yürütüldüğünü ifade etti.

    ABD de polis, siyahi bir genci başından vurarak öldürdü #1

    2014’te göç etti

    AA'da yer alan bilgilere göre Lyoya'ın 2014'te Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden ABD'ye göç ettiği bilgisi yer aldı.

    ABD de polis, siyahi bir genci başından vurarak öldürdü #2

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