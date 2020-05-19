ABD'de polis, sokak partisini bastı

Florida eyaletinde kalabalığı dağıtmak isteyen polisle, grup arasında çatışma çıktı.

Koronavirüs salgınında en çok can kaybının yaşandığı ABD'nin Florida eyaletinde, sosyal mesafe hiçe sayıldı.

Yasağa rağmen binlerce kişi, iki ayrı sokak partisinde buluştu.

Polis helikopterinin de havadan görüntülediği operasyonda, grubu dağıtmak isteyen polise ateş açıldı.

3 BİN KİŞİ PARTİLERDE BİR ARAYA GELDİ

DeLand şehrindeki açık hava partisine katılan binlerce kişiye, polis ekipleri akşam saatlerinde müdahale etti.

Volusia İlçesi Şerif Ofisi'nin şüphelendiği iki kişinin silahla yakalamasının ardından sorgulama devam ederken, polis ekipleri 3 bin kişinin şehrin farkı noktalarında parti düzenlendiğini bildirdi.

Florida'da sokak partisi düzenleyen gruba polis baskını VİDEO

"UTANÇ VERİCİ"

Polis helikopterinin de kullanıldığı operasyonda binlerce kişi sokakta ve evlerin içerisinde görüntülenirken, olay yerine giden emniyet güçleri kalabalığı dağıttı.

Şerif Michael J. Chitwood, yaptığı açıklamada, "Burada bu gece meydana gelen davranış tehlikeli, anlamsız, kabul edilemez ve toplumumuz için utanç vericidir. Bunu asla kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

ÇATIŞMA ÇIKTI

Ayrıca, kalabalığı dağıtmak isteyen polis ve grup arasında silahlı çatışma çıktı. İki polis olay yerinde yaralandı.

FLORİDA İLK 9'DA YER ALIYOR

ABD'de koronavirüsün en çok görüldüğü 9'uncu eyalet Florida'da 50 bine yakın pozitif koronavirüs vakası bulunurken, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini geçti.