Polis memuru, evin verandasına girip aileyi tedirgin eden timsahı elleri ile yakaladı. Polis memurunun timsahı nehre götürdüğü anlar, kameraya yansıdı.

ABD’nin Georgia eyaletindeki Kingsland kentinde bir evin verandasına giren timsah endişeye neden oldu.

Timsahı fark eden ev sahipleri, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

İHA’nın haberine göre; olay yerine sevk edilen Kingsland Polis Departmanı’ndan görevli memur Thornton, timsahı elleri ile yakaladı.

Ağzını kapadı, nehre taşıdı

Çevresine zarar vermesini önlemek için timsahın ağzını kapatan Thornton, nehrin yakınlarında timsahı serbest bıraktı.

Yolunu bulan timsah Saint Marys Nehri’ne geri döndü.

ABD’de polis, timsahı eliyle yakalayıp nehre bıraktı VİDEO

