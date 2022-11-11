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    ABD’de polisin yanlış müdahalesiyle ölen gencin ailesine tazminat ödenecek

    2017'de polis tarafından öldürülen 21 yaşındaki bir gencin ailesine, 3 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi.
    • 11.11.2022 - 13:20
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    ABD’de polisin yanlış müdahalesiyle ölen gencin ailesine tazminat ödenecek

    ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Vallejo Belediyesi’nde gelen bir ihbar üzerine olay yerine giden polis memurlarından Zach Jacobsen, bıçakla karşısındaki kişiye saldıran Angel Ramos'a ateş açmış; 21 yaşındaki genç, hayatını kaybetmişti.

    Otopside Ramos'a biri boynundan, 3'ü göğsünden olmak üzere 4 kurşun isabet ettiği tespit edilmiş ve Jacobsen'in olaya yanlış müdahale ettiği iddia edilmişti.

    Aile, polis ve belediyeye dava açmıştı

    2017 yılında yaşanan olay sonra maktulün ailesi, olaya yanlış müdahale ederek Ramos'u öldüren polis ve belediyeye dava açmıştı.

    Mahkeme, davacıların iddialarını yeterli bulmuş ve Vallejo Belediyesinin itirazlarını reddederek davanın görülmesine imkan tanımıştı.

    ABD’de polisin yanlış müdahalesiyle ölen gencin ailesine tazminat ödenecek #1

    3 milyon dolar tazminat ödenecek

    AA’nın haberine göre Angel Ramos'un kız kardeşi Antoinette Saddler, polisin yanlış müdahalesi sonucu kardeşinin öldürüldüğü davada, Vallejo Belediyesi ile uzlaşmaya vardıklarını duyurdu.

    Saddler, bu kapsamda, belediyenin polis memurunun hatasını ve annelerine 3 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul ettiğini belirtti.

    ABD’de polisin yanlış müdahalesiyle ölen gencin ailesine tazminat ödenecek #2

    "Biz; acı, korku ve endişe yaşadık”

    Angel Ramos'un hayatının ve kendilerinin kayıplarının parayla kıyaslanamayacağını vurgulayan Saddler, "Biz kelimelerin ifade edemeyeceği ve hiçbir ailenin yaşamaması gereken bir acı, korku ve endişe yaşadık." dedi.


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