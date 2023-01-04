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- ABD’de polisten kaçmaya şüpheli, çalıntı araçla istinat duvarından düştü
ABD’de polisten kaçmaya şüpheli, çalıntı araçla istinat duvarından düştü
Çalıntı araç ile polisten kaçmaya çalışan 2 şüpheli, önce bariyerlere çarptı ardından istinat duvarından düştü. Yaşanan kaza anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
- 04.01.2023 - 12:00
- Güncelleme : 04.01.2023 - 12:01
ABD’nin New Jersey eyaletinde çalıntı araç ihbarı, polis ekipleri alarma geçirdi. Çalıntı aracın, Verona sınırında park halinde olduğu belirlendi.
Bölgeye giden ekipler, araca doğru yürüdü.
İHA’nın haberine göre; kaçmaya çalışan araç önce bariyerlere çarptı ardından 6.5 metrelik istinat duvarından başka bir aracın üzerine düştü.
Kaza anları kamerada
Yaşanan anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
ABD’de polisten kaçmaya şüpheli, çalıntı araçla istinat duvarından düştü VİDEO
Yaya olarak kaçmaya çalıştılar
Kaza sonrasında araçtaki sürücü ile yanındaki şahıs, araçtan çıkıp yaya olarak kaçmaya çalıştı.
Polis tarafından yakalanan 2 şüpheli, gözaltına alındı.