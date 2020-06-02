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    ABD'de protestocular yatarak eylem yaptı

    ABD'de protestocular yatarak eylem yaptı

    George Floyd’un bir polis tarafından boğularak öldürülmesi sonucu ABD'de eylemler farklı metaforlarla sürdürülüyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2020 - 11:15
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    ABD'de protestocular yatarak eylem yaptı

    ABD Minneapolis'de bir polisin gözaltına aldığı siyah Amerikalı George Floyd’u yaklaşık dokuz dakika boyunca nefessiz bırakarak ölümüne sebep olmasının ardından başlayan protestolar ülkenin dört bir yanında devam ediyor.

    Birçok şehirde göstericiler polisle karşı karşıya geldi, polis eylemlere biber gazıyla müdahale ederken, bazı eylemciler polis araçlarını ateşe verdi, mağazaların camlarını indirdi.

    SEMBOL BULUNDU

    Dünya genelinde başlanan her protestonun bir sembolü olduğu gibi, ABD'de aranan sembol bulundu.

    Eylemciler polislerin karşısına geçerek  George Floyd’un yere yatırıldığı gibi ellerini arkalarında bağlayarak, yere yüz üstü uzandı.

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